Зачем Зеленский едет в Турцию на самом деле: наработанные решения и корыстные интересы

Активизация переговоров может быть отвлекающим маневром со стороны Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины

Президент Украины Владимир Зеленский едет в Турцию для того, чтобы снова привлечь США к переговорам по мирному урегулированию конфликта. Он заявил, что у Украины есть некоторые наработки, которые могут вернуть страну к переговорному процессу. Однако некоторые эксперты предположили, что активизация переговоров — отвлекающий маневр со стороны Зеленского на фоне громкого коррупционного скандала. В чем истинная причина проведения встречи и возможные мотивы украинского президента — в материале URA.RU.

Зеленский едет в Турцию, чтобы вернуть США к переговорам

Зеленский внезапно объявил о своем визите в Стамбул 18 ноября, накануне самой поездки. Он объявил, что у Украины есть «некоторые наработки» касательно переговорного процесса. На Украине считают, что Зеленский своей поездкой в Турцию планирует «вернуть» США к переговорам по урегулированию конфликта. Такую версию озвучил неназванный украинский чиновник.

«Зеленский встретится с (президентом Турции — прим. URA.RU) Реджепом Тайипом Эрдоганом в Анкаре, где его „главная цель — это снова привлечь американцев“ к усилиям по мирному урегулированию», — заявил чиновник. Его слова приводит Agence France-Presse.

Продолжение после рекламы

Активизация переговоров может быть отвлекающим маневром

В начале ноября на Украине прогремел коррупционный скандал. Тогда Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о проведении операции в сфере энергетики.

Нескольким чиновникам были предъявлены обвинения, в том числе приближенному Зеленского, сбежавшему из страны во время обысков бизнесмену Тимуру Миндичу. Его называли «кошельком» президента. Миндич успел уехать с Украины прямо перед обысками НАБУ.

Поездка Зеленского может служить отвлекающим маневром на фоне этого скандала. Такого мнения придерживается политолог Леонид Савин.

«Намерение „активизировать“ переговоры может оказаться отвлекающим манёвром, хотя вопрос стоит в том, что в нынешней ситуации киевский режим находится в полной безысходности. Ему необходимо что-то предпринять», — рассказал политолог. Его слова приводит Life.ru.

Савин предположил, что Зеленский может попросить денег лично у Эрдогана. Это может быть обусловлено кризисной ситуацией в стране и на фронте.

Зеленский хочет встретиться с Миндичем в Турции

Есть версия, что причиной поездки украинского президента в Стамбул может как раз стать запланированная встреча с Миндичем и аналогично покинувшим страну из-за скандала экс-главой Минобороны Украины Рустемом Умеровым на нейтральной территории. Такое мнение выразил политолог Максим Жаров.

«Между тем украинские прокси-оппозиционеры не без оснований подозревают Зеленского в намерении под прикрытием обсуждения „миротворческих планов“ встретиться на нейтральной территории с главными героями-коррупционерами прошлой недели на Украине Миндичем и Умеровым», — поделился Жаров. Сделал он это в разговоре с изданием EurAsia Daily.

Фидан может лично доложить Москве об итогах встречи

Глава МИД Турции Хакан Фидан может лично отправиться в Москву для того, чтобы доложить об итогах его переговоров с Зеленским. Это следует из материала издания Bloomberg. Но предполагается, что эта поездка будет осуществлена только в случае достижения значимого прогресса в переговорах и положительно отразятся на последующих контактах.

Уиткофф отложил поездку в Турцию

После того как Зеленский объявил о поездке в Турцию, об аналогичных планах сообщил и спецпосланник президента США Стив Уиткофф. Там он собирался встретиться с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком. Однако позже их встреча была отменена.

Затем стало известно, что поездка Уиткоффа в Турцию не состоится вовсе. Об этом сообщили неназванные украинские и американские официальные лица.

Продолжение после рекламы

«Уиткофф должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду в Турции, но отложил свою поездку», — отмечает американский новостной веб-сайт Axios.

Россию не предупредили о переговорах

Россия не была приглашена на переговоры в Турции. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время разговора с журналистами.

Российская сторона не была осведомлена о переговорах Фото: Роман Наумов © URA.RU

«Нет пока никакой информации из Киева мы не получали», — заявил Песков. Его слова приводил корреспондент URA.RU.

К тому же представитель Кремля отметил, что российские представители не планируют ехать на встречу в Турции. Переговоры будут реализовываться без участия российской стороны. В Кремле ожидают, что о результатах переговоров их уведомят.

Что было известно о встрече в Турции

Президент Украины Владимир Зеленский 18 ноября сообщил, что едет в турецкий Стамбул. Он подчеркнул, что в настоящее время осуществляются мероприятия по подготовке переговорного процесса. Якобы на руках у Украины имеются планы, которые Зеленский планирует представить международным партнерам. В эти «планы» входят темы обмена военнопленными.