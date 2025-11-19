Жители украинского села перекрыли дорогу из-за карантина
Протестующие выступили против карантина из-за гепатита А
Жители закарпатского села Иза перекрыли автомобильную дорогу и сожгли блокпост в знак протеста против введения карантина из-за вспышки гепатита А. Об этом сообщает telegram-канал.
«В селе Иза Хустского района Закарпатья люди с вечера 18 ноября перекрыли движение на дороге местного значения из-за введения карантинных ограничений, которые вступили в силу в полночь», — уточнили в telegram-канале Obozrevatel.ua. На место событий прибыли полицейские экипажи, которые не вмешиваются в ситуацию, обеспечивая безопасность участников.
После перекрытия дороги протестующие подожгли блокпост на трассе Мукачево-Иза. Причиной возмущения местных жителей стало решение региональной комиссии по ЧС о введении дополнительных противоэпидемических мер, принятое 17 ноября, но в силу они вступили в ночь на 19.
Вспышки вирусных гепатитов зафиксированы не только в Закарпатье, но и в Камчатском крае — там в онкологическом диспансере заразились 167 пациентов. Эпидемиологическое расследование на Камчатке началось в январе 2025 года, возбуждено уголовное дело, министр здравоохранения региона отправлен в отставку, к руководству диспансера применены дисциплинарные меры.
