Жители украинского села перекрыли дорогу из-за карантина

Жители закарпатского села Иза перекрыли автомобильную дорогу и сожгли блокпост в знак протеста против введения карантина из-за вспышки гепатита А. Об этом сообщает telegram-канал.

«В селе Иза Хустского района Закарпатья люди с вечера 18 ноября перекрыли движение на дороге местного значения из-за введения карантинных ограничений, которые вступили в силу в полночь», — уточнили в telegram-канале Obozrevatel.ua. На место событий прибыли полицейские экипажи, которые не вмешиваются в ситуацию, обеспечивая безопасность участников.

После перекрытия дороги протестующие подожгли блокпост на трассе Мукачево-Иза. Причиной возмущения местных жителей стало решение региональной комиссии по ЧС о введении дополнительных противоэпидемических мер, принятое 17 ноября, но в силу они вступили в ночь на 19.

