Армия и оружие

Украина атаковала Россию 65 беспилотниками

19 ноября 2025 в 09:35
Дроны ВСУ атаковали шесть регионов РФ

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Украинские дроны атаковали шесть российских регионов, всего за ночь на 19 ноября было сбито 65 аппаратов. Об этом сообщили в Минобороны России. 

«В течение прошедшей ночи в период с 23.00 мск 18 ноября до 7.00 мск 19 ноября дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 65 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отметили в telegram-канале Минобороны РФ. Уточняется, что 16 дронов было сбито над Черным морем, по 14 — над Воронежской областью и Краснодарским краем, 11 — над Белгородской область, девять — над Азовским морем, один — над Брянской областью.

Ранее воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об уничтожении дронов над регионом, из-за обломков были повреждены кровля частного дома и автомобиль. Об этом пишет RT.

Материал из сюжета:

Украинские атаки по российским регионам

