Автомобили в Перми сгорели из-за поджога

19 ноября 2025 в 10:03
От огня пострадало семь автомобилей

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По предварительным данным автомобили, которые ночью сгорели на парковке по ул. Куфонина, сгорели из-за поджога. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Уничтожено четыре автомобиля. Еще три автомобиля повреждены. Предварительная причина пожара — поджог. Виновное лицо устанавливается», — уточнили в МЧС.

Сообщение о пожаре во дворе дома на Куфонина поступило в 03:28. В 03:43 огонь удалось локализовать и спустя 12 минут полностью потушить. На месте работали 29 пожарных. Председатель ТСЖ дома, во дворе которого все произошло, сообщала URA.RU, что ветер мешал тушению машин.

