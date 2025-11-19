Автомобили в Перми сгорели из-за поджога

От огня пострадало семь автомобилей Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По предварительным данным автомобили, которые ночью сгорели на парковке по ул. Куфонина, сгорели из-за поджога. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.

«Уничтожено четыре автомобиля. Еще три автомобиля повреждены. Предварительная причина пожара — поджог. Виновное лицо устанавливается», — уточнили в МЧС.