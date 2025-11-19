Автомобили в Перми сгорели из-за поджога
От огня пострадало семь автомобилей
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
По предварительным данным автомобили, которые ночью сгорели на парковке по ул. Куфонина, сгорели из-за поджога. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю.
«Уничтожено четыре автомобиля. Еще три автомобиля повреждены. Предварительная причина пожара — поджог. Виновное лицо устанавливается», — уточнили в МЧС.
Сообщение о пожаре во дворе дома на Куфонина поступило в 03:28. В 03:43 огонь удалось локализовать и спустя 12 минут полностью потушить. На месте работали 29 пожарных. Председатель ТСЖ дома, во дворе которого все произошло, сообщала URA.RU, что ветер мешал тушению машин.
