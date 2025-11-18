Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

Суд подтвердил штрафы пермским перевозчикам за картельный сговор

18 ноября 2025 в 23:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Арбитражный суд поддержал УФАС в деле о картельном сговоре перевозчиков

Арбитражный суд поддержал УФАС в деле о картельном сговоре перевозчиков

Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Арбитражный суд Пермского края поддержал позицию регионального УФАС в споре с перевозчиками — участниками картельного сговора. Об этом сообщает пресс-служба антимонопольного ведомства.

«Пермские перевозчики ООО „Автобан“ и ИП Кенин А.В. заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах по оказанию транспортных услуг Нижегородской больнице. Антимонопольная служба ранее установила, что компании договорились о поддержании цен на торгах по оказанию транспортных услуг для Нижегородской больницы. В результате сговор привел к заключению контракта стоимостью более одного миллиона рублей с минимальным допустимым снижением цены, в то время как второй перевозчик отказался от участия в конкурсе», — рассказали в пресс-службе Пермского УФАС.

Арбитражный суд Пермского края поддержал решение регионального УФАС о признании перевозчиков ООО «Автобан» и ИП Кенин А.В. виновными в картельном сговоре.  УФАС оштрафовало ИП Кенин А.В. на 20 тысяч рублей, а ООО «Автобан» — на 157 тысяч рублей. Суд признал решение ведомства законным, отклонив попытку перевозчиков оспорить штрафы.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал