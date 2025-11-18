Суд подтвердил штрафы пермским перевозчикам за картельный сговор

«Пермские перевозчики ООО „Автобан“ и ИП Кенин А.В. заключили антиконкурентное соглашение с целью поддержания цен на торгах по оказанию транспортных услуг Нижегородской больнице. Антимонопольная служба ранее установила, что компании договорились о поддержании цен на торгах по оказанию транспортных услуг для Нижегородской больницы. В результате сговор привел к заключению контракта стоимостью более одного миллиона рублей с минимальным допустимым снижением цены, в то время как второй перевозчик отказался от участия в конкурсе», — рассказали в пресс-службе Пермского УФАС.