Пермячка отсудила у туроператора тройную цену путевки за отказ возвращать деньги
Вместо поездки в Дубай женщина отправилась на больничный
Жительница Перми в 2022 году купила путевку в Дубай за 77,5 тысячи рублей на двоих. Но не смогла поехать из-за болезни. Пермячка потребовала вернуть деньги, но туроператор отказал. Тогда женщина подала в суд и отсудила 254,4 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Свердловского районного суда, копия которого имеется в редакции URA.RU.
«Пермячка купила у ИП Полуяновой А. А. тур в Дубай на двоих от туроператора „Регион Туризм“. Поездка должна была состояться с 19 по 25 января 2025 года, но 18 января женщина заболела. В суде она потребовала вернуть ей деньги за путевку, а также оплатить неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и услуги адвоката, сумма которых в три раза превышает стоимость тура», — сказано в документах суда.
Уточняется, что туроператор имеет право удержать сумму фактически понесенных затрат, и вернуть только остальную часть путевки. Поэтому сначала «Регион Туризм» сообщил пермячке, что выплатит только 27,2 тысячи рублей. Но 18 марта 2025 года женщина получила письмо, в котором ей отказали даже в этой сумме. При этом туроператор сообщил, что пермячка предоставила больничный лист без печати поликлиники и подписи врача. Страховки от невыезда у нее тоже не было, поэтому оснований для возврата денег нет. Но суд встал на сторону туристки и обязал туроператора выплатить ей 254,4 тысячи рублей.
