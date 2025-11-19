Пермячка отсудила у туроператора тройную цену путевки за отказ возвращать деньги

Вместо поездки в Дубай женщина отправилась на больничный Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жительница Перми в 2022 году купила путевку в Дубай за 77,5 тысячи рублей на двоих. Но не смогла поехать из-за болезни. Пермячка потребовала вернуть деньги, но туроператор отказал. Тогда женщина подала в суд и отсудила 254,4 тысячи рублей. Об этом сказано в решении Свердловского районного суда, копия которого имеется в редакции URA.RU.

«Пермячка купила у ИП Полуяновой А. А. тур в Дубай на двоих от туроператора „Регион Туризм“. Поездка должна была состояться с 19 по 25 января 2025 года, но 18 января женщина заболела. В суде она потребовала вернуть ей деньги за путевку, а также оплатить неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и услуги адвоката, сумма которых в три раза превышает стоимость тура», — сказано в документах суда.