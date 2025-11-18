Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Транспорт

Дошкольники и студенты получат новые льготы на проезд в Перми

19 ноября 2025 в 00:18
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
7-летние дошколята будут ездить в общественном транспорте бесплатно

7-летние дошколята будут ездить в общественном транспорте бесплатно

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми расширили льготы на проезд в общественном транспорте для дошкольников старше 7 лет и студентов со всей России и Республики Беларусь. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин. 

«С 1 января 2026 года дети, достигшие 7-летнего возраста, но не начавшие школьное обучение, получат право на бесплатный проезд. Ранее родители должны были оплачивать проезд семилетнего ребенка, который еще не получил проездной для учащихся 1-4 классов. Также льготные проездные будут доступны студентам вузов и ссузов со всей России и Республики Беларусь, что особенно актуально для волонтеров, участников студенческих отрядов и учащихся, приезжающих в Пермь на каникулы», — написал Соснин в своем telegram-канале.

Как отметил мэр, новые меры поддержки направлены на улучшение транспортной доступности для социально незащищенных категорий граждан. Льготы начнут предоставляться с 1 января 2026 года.

Продолжение после рекламы

Ранее URA.RU рассказывало, что стоимость проезда в транспорте Перми вырастет до 43 рублей с 15 апреля 2026 года. К 2028 году она составит уже 49 рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал