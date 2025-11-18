Дошкольники и студенты получат новые льготы на проезд в Перми

7-летние дошколята будут ездить в общественном транспорте бесплатно Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми расширили льготы на проезд в общественном транспорте для дошкольников старше 7 лет и студентов со всей России и Республики Беларусь. Об этом сообщил мэр Эдуард Соснин.

«С 1 января 2026 года дети, достигшие 7-летнего возраста, но не начавшие школьное обучение, получат право на бесплатный проезд. Ранее родители должны были оплачивать проезд семилетнего ребенка, который еще не получил проездной для учащихся 1-4 классов. Также льготные проездные будут доступны студентам вузов и ссузов со всей России и Республики Беларусь, что особенно актуально для волонтеров, участников студенческих отрядов и учащихся, приезжающих в Пермь на каникулы», — написал Соснин в своем telegram-канале.

Как отметил мэр, новые меры поддержки направлены на улучшение транспортной доступности для социально незащищенных категорий граждан. Льготы начнут предоставляться с 1 января 2026 года.

