В Перми побит 17-летний температурный рекорд

К 08:00 температура достигла +6,6 градусов Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Перми 19 ноября зафиксирован новый температурный рекорд. По данным городской метеостанции, к 08:00 температура достигла +6,6 градусов, а в некоторых районах края, например в Чайковском, столбик термометра поднялся до +7,9 градусов. До этого подобное фиксировалось в 2008 году. Тогда воздух прогрелся до +6,1 градусов.

«Ожидается, что тенденция к потеплению сохранится примерно до 12:00, после чего температура достигнет максимального значения около +8 градусов. Затем через регион пройдет холодный фронт: кратковременные дожди. К вечеру температура опустится до -1 … +1 градуса, а в северо-западной части края — до -3 градусов», — отмечают синоптики ГИС-центра ПГНИУ в telegram-канале.

Перед прохождением холодного фронта в южной части края усилится ветер — порывы могут достигать 15 м/с. На севере региона усиление ветра до 15–20 м/с прогнозируется уже после прохождения фронта, в тылу циклона.

20 и 21 ноября погоду будет определять антициклон, который сформируется в умеренно холодной воздушной массе. Его центр будет перемещаться с запада на восток через Южный Урал. В первой половине дня в пятницу, 21 ноября, в южной части края, включая Пермь, возможно появление солнца.