Стало известно, зачем роботы заходят в пермские школы

Роботы, использующие молодежный сленг, появились в школах Перми для привлечения старшеклассников к международной олимпиаде по промышленной разработке PROD. Об этом рассказали организаторы состязания.

«Мы (и наши друзья-роботы) приглашаем учеников 8—11-х классов, которые интересуются программированием и мечтают о карьере в ИТ, попробовать себя в роли разработчиков. Участвовать можно из любой точки мира: задания будут на русском и английском языках, а все этапы, кроме финала, — онлайн», — говорится в telegram-канале олимпиады по промышленной разработке PROD.

Работать роботы-помощники начали работать не только в передовых школах Перми, но в образовательных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Иннополиса. Устройства активно интегрируются в учебный процесс: перемещаются по кабинетам, посещают уроки и общаются со старшеклассниками. Для более тесного контакта с подростками механические наставники используют актуальный сленг, такие слова как «брат», «сигма» и «легенда».

Соревнования PROD проводятся в России на русском и английском языках и ориентированы на школьников с базовыми знаниями информатики. Регистрация продлится до 2 декабря.