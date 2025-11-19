Логотип РИА URA.RU
Общество

Образование

Стало известно, зачем роботы заходят в пермские школы

В школах Перми роботы ищут таланты для олимпиады промышленной разработки PROD
19 ноября 2025 в 07:07
Роботы освоили сленг

Роботы освоили сленг

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Роботы, использующие молодежный сленг, появились в школах Перми для привлечения старшеклассников к международной олимпиаде по промышленной разработке PROD. Об этом рассказали организаторы состязания. 

«Мы (и наши друзья-роботы) приглашаем учеников 8—11-х классов, которые интересуются программированием и мечтают о карьере в ИТ, попробовать себя в роли разработчиков. Участвовать можно из любой точки мира: задания будут на русском и английском языках, а все этапы, кроме финала, — онлайн», — говорится в telegram-канале олимпиады по промышленной разработке PROD.

Работать роботы-помощники начали работать не только в передовых школах Перми, но в образовательных учреждениях Москвы, Санкт-Петербурга и Иннополиса. Устройства активно интегрируются в учебный процесс: перемещаются по кабинетам, посещают уроки и общаются со старшеклассниками. Для более тесного контакта с подростками механические наставники используют актуальный сленг, такие слова как «брат», «сигма» и «легенда».

Соревнования PROD проводятся в России на русском и английском языках и ориентированы на школьников с базовыми знаниями информатики. Регистрация продлится до 2 декабря.

Роботы, которые используют молодежный сленг и помогают привлекать старшеклассников к олимпиаде PROD, созданы при участии пермских компаний, развивающих антропоморфную робототехнику. Пермские производители роботов, среди которых «Промобот» и «Дабл ю экспо», вошли в «Новую технологическую коалицию», которая занимается разработкой и локализацией технологий для гуманоидных роботов в России.

