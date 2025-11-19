Суд не поверил, что потерпевший дважды упал на нож, и отправил пермяка в колонию

Потерпевшего ударили ножом в живот Фото: Стас Этвеш © URA.RU

20-летний житель Березников (Пермский край) приговорен к 3 годам колонии за ножевые ранения, несмотря на попытки доказать в суде, что потерпевший сам наткнулся на оружие во время драки. Копия решения Березниковского городского суда имеется в распоряжении URA.RU.

«Суд вынес приговор по уголовному делу об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. 20-летний молодой человек признан виновным в нападении на незнакомого мужчину, которое произошло в июне 2025 года. Подсудимый и его друг, находясь в состоянии алкогольного опьянения, гуляли по городу и вступили в конфликт с незнакомым мужчиной. Словесная перепалка переросла в драку, в ходе которой обвиняемый дважды ударил оппонента ножом в область живота, причинив тяжкие телесные повреждения, опасные для жизни», — говорится в решении суда.

В суде подсудимый пытался оспорить умысел в своих действиях, заявив, что потерпевший сам дважды наткнулся на нож, когда разнимал дерущихся. Однако эта версия была опровергнута заключением судебно-медицинской экспертизы, которая подтвердила, что ранения были нанесены в результате именно ударного воздействия.

Суд, признав молодого человека виновным в причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия. Его приговорили к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. С осужденного также взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей в пользу потерпевшего. Приговор не вступил в законную силу.