Общество

ЖКХ и Городская среда

«Книжка» и библиотека вдохновили на создание литературного квартала в Перми

19 ноября 2025 в 05:46
Детская библиотека легла в основу разработки концепции литературного квартала

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Концепцию литературного квартала на территории КРТ в Перми представили на заседании Градостроительного совета под председательством губернатора Пермского края Дмитрия Махонина. Об этом сообщил советник губернатора и депутат регионального парламента Павел Черепанов.

«На заседании Градостроительного совета Пермского края, которое провел губернатор Дмитрий Махонин, был представлен проект комплексного развития территории (КТР) в Индустриальном районе. Участок площадью 1,56 га, ограниченный улицами Льва Толстого, Нытвенская, Танкистов и Стахановская, планируется превратить в литературный квартал. Концепция проекта основана на его соседстве со зданием-книжкой и детской библиотекой», — написал Черепанов в своем telegram-канале.

Ранее URA.RU рассказывало, что право на реализацию КРТ в границах улиц Льва Толстого, Нытвенской, Танкистов и Стахановской в прошлом году выиграла группа Yunika. Позже с СЗ «Горизонт» заключили договор на развитие площадки площадью 1,56 га. Участок был приобретен за 410 млн рублей, что в 420 раз превышает начальную стоимость лота. Как напомнил Черепанов, эти средства направят на расселение ветхого и аварийного жилья в Пермском крае.

Литературный квартал займет площадь 1,56 гектаров

Фото: telegram-канал советника губернатора Пермского края по вопросам строительства Павла Черепанова

