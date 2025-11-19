Логотип РИА URA.RU
В Перми ночью сгорело шесть автомобилей на парковке. Фото, видео

19 ноября 2025 в 09:49
Пожар тушили сотрудники МЧС

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Перми во дворе дома по ул. Куфонина, 9 произошел пожар. Полностью выгорело шесть автомобилей. URA.RU поговорило с председателем ТСЖ дома, в дворе которого произошел пожар Еленой Кнуровой и выяснило подробности.

«Не могу точно сказать во сколько это все произошло. Очень долго горело. Пожарные приехали, но не могли потушить огонь из-за сильного ветра. Полностью выгорело шесть машин», — рассказала Елена. В соцсетях обсуждается версия того, что неизвестный поджег один автомобиль и позже огонь перекинулся на другие.

Она уточнила, что на место приезжали сотрудники полиции, сейчас именно они будут разбираться в обстоятельствах случившегося. Агентство направило запрос в пресс-службу ГУ МВД по Пермскому краю. Также в ближайшее время комментарий предоставят в МЧС.

Вот так сейчас выглядят автомобили, которые сгорели ночью

Фото: читатель URA.RU


