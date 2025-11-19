Пермь встала в пробках на Красавинском и Коммунальном мостах

Заторы произошли утром 19 ноября Фото: Илья Московец © URA.RU

Утром 19 ноября 2025 года на Красавинском мосту в Перми вновь образовался крупный затор. Согласно данным Яндекс Карт, там произошло пять ДТП. Водители пишут о том, что как минимум один автомобиль повредил колеса, попав в яму на мосту.

«Из-за сложившейся ситуации на Красавинском и Коммунальном мостах с задержкой едут автобусы. Речь идет о маршрутах следующих номеров: 2, 6, 7, 12, 15, 20, 33, 35, 41, 49, 52, 64 и 80», — сообщает департамент транспорта Перми в telegram-канале.

Кроме того, в сети опубликованы видеоматериалы с трассы на выезде из Березников. По сообщениям очевидцев, причиной затора в направлении Перми стала авария с участием трех автомобилей. Длина пробки составила не менее трех километров.

