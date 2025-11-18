Студентка получит с Пермского госуниверситета полмиллиона рублей за падение в кампусе

Студентка упала на обледеневшей дорожке (архивное фото) Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Пермский государственный университет выплатит 525 тысяч рублей студентке, которая поскользнулась на обледеневшей территории кампуса и получила травму. Копия решения Дзержинского районного суда города Перми имеется в распоряжении URA.RU.

«В феврале 2025 года студентка поскользнулась на обледеневшей дорожке кампуса Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ), упала и повредила руку. Женщина не могла самостоятельно подняться, поэтому в травмпункт ее доставила скорая помощь. После того как обращение к ректору университета с требованием о выплате компенсации морального вреда осталось без ответа, пострадавшая подала иск в суд», — говорится в решении суда.

Суд установил, что травма студентки напрямую связана с ненадлежащим содержанием территории — отсутствием противогололедных мероприятий. Исковые требования удовлетворены полностью: с университета взыскано 350 тысяч рублей компенсации морального вреда и 175 тысяч рублей штрафа. Решение суда пока не вступило в законную силу.

