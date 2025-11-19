Работа в кузне шла не один день Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Кузнец из Кунгура Пермского края Антон Киряков сумел воссоздать шлем, который разыскивали герои знаменитой комедии «Джентльмены удачи». По признанию мастера, это был один из самых сложных заказов, которые он выполнял.

«Рога мы куем очень часто для камнерезов местных — но такие ни разу. Зверьков разных тоже приходилось ковать — но тигра впервые. И эта каска пожарная с объемом в разные стороны тоже тяжело далась, чтобы обогнуть ее со всех сторон. Одно могу сказать — нужно было брать в два раза дороже», — поделился Киряков впечатлениями от работы над заказом. По его словам, теперь шлем предстоит покрасить под золото и отправить заказчику в Москву.

Ранее URA.RU рассказывало, что Антон Киряков завершил масштабную работу над Железным троном из сериала «Игра престолов». Этот арт-объект вскоре займет свое место в Кунгуре. Всероссийскую известность мастер получил благодаря своей скульптуре «Лыжник». Она вызвала бурную и неоднозначную реакцию в СМИ и интернете. Памятник сравнивали со скандальной «Аленкой» из Нововоронежа. С тех пор Киряков выполнил не одну скульптуру — для родного города он создал арт-объект к юбилею, а в Перми перила его работы украшают помещение малой сцены Театра юного зрителя.

Продолжение после рекламы