Пермский марафон проходит в сентябре Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Министр физической культуры и спорта Пермского края Татьяна Чеснокова приняла участие в итоговом мероприятии «Пермского марафона». Вместе с главой Перми Эдуардом Сосниным она дала старт регистрации на забег 2026 года.

«Во время церемонии Чеснокова вручила благодарственное письмо главному судье соревнований Анне Кожевниковой. Также были награждены организаторы, партнеры и участники всех этапов „Спутников марафона“ — серии спортивных мероприятий, проходивших в рамках проекта», — указано на странице министерства физкультуры и спорта Пермского края во «ВКонтакте».

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми 6 и 7 сентября 2025 года состоялся восьмой Пермский марафон — крупнейшее спортивное событие региона. В соревнованиях приняли участие 16 049 человек, а зрителями и болельщиками стали более 40 тысяч человек за два дня. Забег прошел с новыми дистанциями. Мэр Перми Эдуард Соснин стартовал вместе с любителями на символичной дистанции 2025 метров. Пермский марафон выиграли атлеты из Африки.

В числе бегунов восьмого Пермского марафона оказались и журналисты URA.RU. Для кого-то это был первый в жизни забег, а кто-то уже бывал на старте не раз. Рассказываем, как это было, как готовились, что помогло не сойти с дистанции, и почему все единогласно решили вернуться на старт в 2026 году.