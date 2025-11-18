В Пермском крае установили прожиточный минимум на 2026 год
На основе МРОТ рассчитываются пособия по временной нетрудоспособности, беременности и родам, уходу за ребёнком до 1,5 лет
Величина прожиточного минимума в Пермском крае в 2026 году вырастет на 6,8% и составит 17 424 рубля на душу населения. Соответствующее постановление опубликовано на сайте регионального правительства.
«Установить величину прожиточного минимума в Пермском крае на 2026 год на душу населения в размере 17 424 рублей, для трудоспособного населения — 18 992 рублей, для пенсионеров — 14 985 рублей, для детей — 16 901 рублей», — указано в документе. Постановление подписано губернатором Пермского края Дмитрием Махониным.
По сравнению с 2025 годом величина прожиточного минимума вырастет на 6,8%: в текущем году показатель составляет 16 314 рублей на душу населения. Новые значения будут действовать с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 года и будут использоваться органами власти для реализации мер социальной поддержки населения.
