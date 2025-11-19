Логотип РИА URA.RU
Известный маркетплейс накажут после жалобы пермяка за отказ в скидке

В Пермском крае покупатель пожаловался на рекламу популярного маркетплейса
19 ноября 2025 в 12:04
Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

В Пермское УФАС поступило заявление о нарушении в рекламной кампании сервиса «Яндекс Маркет». По словам заявителя, проживающего в Прикамье, в сентябре 2025 года в мобильном приложении одного из банков была размещена реклама данного маркетплейса. В ней говорилось о возможности получить скидку при оплате товаров на определенную сумму картой этого банка на сайте или в приложении.

«Для участия в акции необходимо было ввести промокод, указанный в рекламе. Однако при попытке воспользоваться предложением заявитель получил уведомление о том, что „время акции истекло или еще не началось“», — сообщает антимонопольное ведомство в соцсети «ВКонтакте». 

Управление пришло к выводу, что ситуация содержит признаки нарушения законодательства о рекламе, поскольку потенциальный покупатель не смог воспользоваться обещанной скидкой. Возбуждено дело о нарушении Закона о рекламе. Если факт нарушения будет подтвержден, компания может быть привлечена к административной ответственности.

