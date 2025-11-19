Актеры МХТ имени Чехова поставили спектакль о Перми
Сумел выжить в «спальнике» Перми - попал в историю
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
По рассказам пермского писателя Павла Селукова поставлен спектакль «Добыть Тарковского» (18+). Его создал режиссер Денис Парамонов и артисты Московского художественного театра имени А.П. Чехова и Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. В Перми историю о жизни на Пролетарке — известном в городе спальном районе — покажут в декабре.
«Пролетарка ― самый обычный „спальный“ микрорайон на Урале, на границе города и могучей природы Прикамья, соседствующий с женской колонией. Место действия спектакля Дениса Парамонова „Добыть Тарковского“ по одноименному сборнику рассказов Павла Селукова, где люди продолжают жить, мечтать и любить вопреки всему. У кого-то это получается, а у кого-то нет. Зрителям представят яркие, трогательные, в чем-то смешные, но максимально искренние сюжеты из жизни местных», — говорится в анонсе спектакля. Показ состоится в ДК Гагарина.
Режиссер постановки Денис Парамонов — артист МХТ имени А. П. Чехова, выпускник режиссерского факультета ГИТИСа. Эскиз спектакля «Добыть Тарковского» он создал в 2023 году в рамках мхатовской режиссерской лаборатории «АРТХАБ». В 2024 году спектакль вошел в репертуар театрального Пространства «Внутри».
Автор сборника рассказов «Добыть Тарковского. Неинтеллигентные рассказы» (18+) — пермский писатель, лауреат премии журнала «Знамя» Павел Селуков. Эта его книга вышла в 2019 году и попала в шорт-лист двух литературных премий: «Большая книга» и «Национальный бестселлер». В 2025 году вышел его второй роман и шестая книга — «Пограничник» (18+).
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!