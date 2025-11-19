Актеры МХТ имени Чехова поставили спектакль о Перми

Сумел выжить в «спальнике» Перми - попал в историю Фото: Сергей Русанов © URA.RU

По рассказам пермского писателя Павла Селукова поставлен спектакль «Добыть Тарковского» (18+). Его создал режиссер Денис Парамонов и артисты Московского художественного театра имени А.П. Чехова и Московского драматического театра имени М.Н. Ермоловой. В Перми историю о жизни на Пролетарке — известном в городе спальном районе — покажут в декабре.

«Пролетарка ― самый обычный „спальный“ микрорайон на Урале, на границе города и могучей природы Прикамья, соседствующий с женской колонией. Место действия спектакля Дениса Парамонова „Добыть Тарковского“ по одноименному сборнику рассказов Павла Селукова, где люди продолжают жить, мечтать и любить вопреки всему. У кого-то это получается, а у кого-то нет. Зрителям представят яркие, трогательные, в чем-то смешные, но максимально искренние сюжеты из жизни местных», — говорится в анонсе спектакля. Показ состоится в ДК Гагарина.

Режиссер постановки Денис Парамонов — артист МХТ имени А. П. Чехова, выпускник режиссерского факультета ГИТИСа. Эскиз спектакля «Добыть Тарковского» он создал в 2023 году в рамках мхатовской режиссерской лаборатории «АРТХАБ». В 2024 году спектакль вошел в репертуар театрального Пространства «Внутри».

