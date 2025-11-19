Власти Пермского края и Удмуртии договорились о запуске совместного речного маршрута

Первые рейсы на «Метеоре» запланированы на навигацию 2026 года Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Правительства Пермского края и Удмуртской Республики достигли соглашения о запуске совместного водного маршрута до Сарапула. Первые рейсы на скоростном судне «Метеор» запланированы на навигацию 2026 года.

«Соглашение было достигнуто в ходе встречи губернатора Пермского края Дмитрия Махонина и главы Удмуртской Республики Александра Бречалова. Переговоры состоялись в рамках мероприятия „Транспортная неделя“ в Москве», — сообщает пресс-служба краевого правительства.

Дмитрий Махонин отметил, что в регионе ведется систематическая работа по возрождению пассажирских перевозок по реке Каме и формированию собственного флота. Он выразил уверенность в том, что новый маршрут будет востребован жителями Удмуртии, а для жителей Пермского края появится новая возможность для речных путешествий.

Продолжение после рекламы

Александр Бречалов подчеркнул, что Удмуртская Республика также заинтересована в развитии водных пассажирских перевозок, поскольку это способствует привлечению туристов в регион. Глава Удмуртии отметил, что опыт Пермского края в установке модульных причалов представляет интерес для республики и может стать оптимальным решением для развития водных перевозок.