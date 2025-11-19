Логотип РИА URA.RU
Пермяку оторвало руку на работе

19 ноября 2025 в 11:39
Работник получил травму на производстве по обработке древесины

Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жителю Оханска оторвало руку на производстве. Мужчина делал заготовки для клееной доски и в итоге получил тяжелую травму. Об этом сообщает Госинспекция труда Прикамья.

«В Оханске на производстве древесины мужчина делал заготовки для клееной доски. Его левую руку намотало на вращающуюся часть станка и оторвало ее», — уточнили в инспекции.

Сейчас комиссия проводит расследование случившегося. Осматривается места происшествия, опрашиваются очевидцы и руководство организации.

