Пермяку оторвало руку на работе
19 ноября 2025 в 11:39
Работник получил травму на производстве по обработке древесины
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Жителю Оханска оторвало руку на производстве. Мужчина делал заготовки для клееной доски и в итоге получил тяжелую травму. Об этом сообщает Госинспекция труда Прикамья.
«В Оханске на производстве древесины мужчина делал заготовки для клееной доски. Его левую руку намотало на вращающуюся часть станка и оторвало ее», — уточнили в инспекции.
Сейчас комиссия проводит расследование случившегося. Осматривается места происшествия, опрашиваются очевидцы и руководство организации.
