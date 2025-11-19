В ХМАО назвали самые популярные для продажи квартиры

Югорчане чаще покупают однокомнатные квартиры Фото: Илья Московец © URA.RU

Одни из самых востребованных квартир на рынке недвижимости ХМАО — однокомнатные. В среднем подобное жилье продают в регионе примерно за три миллиона рублей, рассказали URA.RU представители «Авито».

«Такие квартиры отличаются рациональной планировкой и уютной атмосферой: кухня около восьми квадратных метров, совмещенный санузел, балкон с видом на улицу», — поясняют аналитики. В среднем однушки около 40 квадратов в Югре продают по три миллиона рублей. Часто это жилье в панельных домах с детскими площадками во дворе и открытыми парковками.

Пользуются спросом в регионе и двухкомнатные квартиры, а следом идут трешки и четырехкомнатные объекты. Стоимость премиальных квартир в крупнейших городах может превышать 30 миллионов рублей. В основном это жилье с дизайнерским интерьером и дорогой бытовой техникой.

