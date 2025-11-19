Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Недвижимость

В ХМАО назвали самые популярные для продажи квартиры

Жители ХМАО стали чаще покупать однокомнатное жилье
19 ноября 2025 в 12:51
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Югорчане чаще покупают однокомнатные квартиры

Югорчане чаще покупают однокомнатные квартиры

Фото: Илья Московец © URA.RU

Одни из самых востребованных квартир на рынке недвижимости ХМАО — однокомнатные. В среднем подобное жилье продают в регионе примерно за три миллиона рублей, рассказали URA.RU представители «Авито».

«Такие квартиры отличаются рациональной планировкой и уютной атмосферой: кухня около восьми квадратных метров, совмещенный санузел, балкон с видом на улицу», — поясняют аналитики. В среднем однушки около 40 квадратов в Югре продают по три миллиона рублей. Часто это жилье в панельных домах с детскими площадками во дворе и открытыми парковками.

Пользуются спросом в регионе и двухкомнатные квартиры, а следом идут трешки и четырехкомнатные объекты. Стоимость премиальных квартир в крупнейших городах может превышать 30 миллионов рублей. В основном это жилье с дизайнерским интерьером и дорогой бытовой техникой.

Продолжение после рекламы

Небольшие однокомнатные квартиры, по мнению риелторов, чаще всего приобретают, поскольку такие объекты более ликвидные по сравнению с остальными видами недвижимости. Они популярны как на вторичном рынке, так и в новостройках.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал