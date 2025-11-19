МЧС ликвидировало пожар в пристрое магазина «Магнит» в Сургуте

Пожар удалось потушить Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Сургуте пожарные ликвидировали возгорание в пристрое магазина Магнит, где произошла разгерметизация баллона с бытовым газом. Сообщение о ЧП поступило в 12:16, сообщили в пресс-службе МЧС.

«Пожар распространился на площадь около 250 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В ходе тушения пожарными эвакуировано 40 газовых баллонов. Открытое горение ликвидировано в 13:30», — уточнили в ведомстве.

Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. Четверо пострадали и были переданы бригаде скорой помощи.

На месте работали 39 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.