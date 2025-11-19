МЧС ликвидировало пожар в пристрое магазина «Магнит» в Сургуте
Пожар удалось потушить
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Сургуте пожарные ликвидировали возгорание в пристрое магазина Магнит, где произошла разгерметизация баллона с бытовым газом. Сообщение о ЧП поступило в 12:16, сообщили в пресс-службе МЧС.
«Пожар распространился на площадь около 250 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В ходе тушения пожарными эвакуировано 40 газовых баллонов. Открытое горение ликвидировано в 13:30», — уточнили в ведомстве.
Самостоятельно из здания эвакуировались 12 человек. Четверо пострадали и были переданы бригаде скорой помощи.
На месте работали 39 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Причины пожара устанавливаются.
Ранее URA.RU писало, что в Сургуте в пристрое магазина «Магнит» произошел взрыв бытового газа. Пострадавших среди покупателей и сотрудников «Магнита» нет.
