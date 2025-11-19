Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Пожары

В Сургуте в пристрое магазина «Магнит» произошел взрыв бытового газа

19 ноября 2025 в 14:03
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ППожар распространился на здание

ППожар распространился на здание

Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания Магнит прокомментировала ЧП, произошедшее у магазина сети в одном из городов ХМАО. По данным ретейлера, причиной происшествия стал взрыв бытового газового баллона в соседней пекарне.

«В соседней с магазином пекарне произошёл взрыв бытового газового баллона. После этого началось возгорание, и огонь частично распространился на кровлю здания, где расположена наша торговая точка. Пострадавших среди покупателей и сотрудников „Магнита“ нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО при пожаре в «Магните» есть пострадавшие. Предварительно, их состояние стабильное.

Материал из сюжета:

В Сургуте загорелся "Магнит" и прогремел взрыв

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал