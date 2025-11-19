В Сургуте в пристрое магазина «Магнит» произошел взрыв бытового газа

ППожар распространился на здание Фото: Илья Московец © URA.RU

Компания Магнит прокомментировала ЧП, произошедшее у магазина сети в одном из городов ХМАО. По данным ретейлера, причиной происшествия стал взрыв бытового газового баллона в соседней пекарне.

«В соседней с магазином пекарне произошёл взрыв бытового газового баллона. После этого началось возгорание, и огонь частично распространился на кровлю здания, где расположена наша торговая точка. Пострадавших среди покупателей и сотрудников „Магнита“ нет», — сообщили URA.RU в пресс-службе компании.