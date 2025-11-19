Прокуратура ХМАО начала проверку после пожара в магазине «Магнит»
19 ноября 2025 в 14:20
Прокуратура Сургута организовала проверку после пожара в магазине «Магнит»
Фото: Илья Московец © URA.RU
Прокуратура региона организовала проверку после пожара в магазине «Магнит» в Сургуте. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.
«По данному факту организована проверка. Устанавливаются обстоятельства инцидента», — сообщили агентству в пресс-службе.
Ранее URA.RU писало, что в поселке Дорожном (микрорайон Сургута) загорелся магазин Магнит. Очевидцы слышали хлопок, похожий на взрыв.
Материал из сюжета:В Сургуте загорелся "Магнит" и прогремел взрыв
