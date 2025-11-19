На улице замятинской загорелся «Магнит» Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Дорожном (ХМАО) загорелся продуктовый магазин «Магнит». Об этом рассказали югорчане в соцсетях.

«Очевидцы говорят, что в пристройке, где продавали самсу и лепешки, был сильный хлопок, похожий на взрыв газового баллона. На месте происшествия работают спасатели», — сказано в telegram-канале «К-Информ».

В МЧС Югры URA.RU сообщили, что информация уточняется, данных о пострадавших на данный момент нет. «На улице Замятинская произошло возгорание пристроя магазина с последующим распространением огня на основное здание. Площадь пожара достигает 200 кв метров, произошло обрушение кровли», — пояснили в ведомстве.

Продолжение после рекламы