Происшествия

Пожары

В ХМАО загорелся продуктовый магазин крупной сети. Видео

19 ноября 2025 в 13:15
На улице замятинской загорелся "Магнит"

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В поселке Дорожном (ХМАО) загорелся продуктовый магазин «Магнит». Об этом рассказали югорчане в соцсетях.

«Очевидцы говорят, что в пристройке, где продавали самсу и лепешки, был сильный хлопок, похожий на взрыв газового баллона. На месте происшествия работают спасатели», — сказано в telegram-канале «К-Информ».

В МЧС Югры URA.RU сообщили, что информация уточняется, данных о пострадавших на данный момент нет. «На улице Замятинская произошло возгорание пристроя магазина с последующим распространением огня на основное здание. Площадь пожара достигает 200 кв метров, произошло обрушение кровли», — пояснили в ведомстве.

Видео — «К-Информ»

Материал из сюжета:

В Сургуте загорелся "Магнит" и прогремел взрыв

