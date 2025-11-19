Жители Сургута запасаются водой после тушения пожара в «Магните»
Фото: Илья Московец © URA.RU
После тушения пожара в пристрое магазина «Магнит» жители поселка «Дорожный» начали запасаться бутилированной водой. Об этом URA.RU сообщили местные жители.
«С гидрантов вообще кока-кола шла, думаю, что там все взбаламутили. В кранах сегодня вряд ли дождемся хорошей воды, надо покупать пятилитровки для еды и питья», — рассказал югорчанин. Также местным разослали информацию о возможном ухудшении качества холодного водоснабжения.
Ранее URA.RU писало, что МЧС ликвидировало пожар в пристрое магазина Магнит в Сургуте. На месте работали 39 сотрудников МЧС и 10 единиц техники.
