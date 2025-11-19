Следователи выехали на место взрыва в пристрое магазина «Магнит в Сургуте

Следственный комитет организовал проверку после пожара в пристрое в магазине «Магнит» Фото: Илья Московец © URA.RU

Следователи следственного комитета Сургута (ХМАО) начали проверку после пожара в пристрое магазине «Магнит». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Следователи совместно с оперативными службами работают на месте происшествия. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили агентству в пресс-службе следственного комитета.