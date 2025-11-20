Челябинцев в выходные зовут на стендап Красновой, аниме-ночь и ледовое шоу. Афиша
Блогер и комик Краснова выступит со своим стендап-концертом в родном Челябинске
Фото: Вячеслав Немышев © URA.RU
В ближайшие выходные, 22 и 23 ноября, челябинцев ждут ночной просмотр аниме и кинопоказы в арт-пространстве. Ценители гастрономии смогут освоить приготовление морских деликатесов, а поклонники спорта — увидеть ледовое шоу с участием олимпийских чемпионов. Также в программе — стендап Натальи Красновой, открытие нового боулинг-бара и творческие мастер-классы. О том, как организовать свой досуг в эти дни — в материале URA.RU.
Кинособытия
Жителей города ждет 9-часовой марафон просмотра японской анимации
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
В котокафе «Котофей» 22 ноября с 22:00 до 7:00 пройдет киноночь просмотра аниме. Участники вместе выберут фильмы в закрытом чате сообщества, смогут поиграть в настольные игры, пообщаться с единомышленниками и котами. Стоимость участия — 850 рублей. Для участия требуется предварительная запись. (18+)
22 ноября в 16:00 киноцентр Оболенского приглашает на бесплатный показ фильма «Трое негодяев в скрытой крепости». Кинолента перенесет зрителей в эпоху феодальных войн в Японии, где принцесса со своим самураем вынуждены скрываться в горной глуши. Чтобы добраться до безопасных земель, под видом обыкновенных крестьян они будут перевозить золото с помощью двух бродяг, которые мечтают завладеть сокровищами. Ведущий показа — Олег Мясников. (16+)
Челябинцев приглашают на кинопоказы в камерной атмосфере
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Арт-оранжерея «ЛюбаПетя» 23 ноября в 12:00, 15:00 и 18:00 проведет показы фильмов о культовых личностях в мире искусства. В программе: «Большие глаза» о художнице Маргарет Кин, «Фрида» и «Ван Гог. С любовью, Винсент» — анимационный фильм, созданный в технике художника о его жизни. Стоимость посещения — 350 рублей, необходима регистрация. (16+)
Кулинария и творчество: рисование углем и морская тема
В арт-пространстве «ЛюбаПетя» на Свободе 23 ноября в 16:00 состоится мастер-класс по созданию карты желаний. Участники освоят технику коллажа, зафиксируют свои мечты и цели, а также получат мотивацию для их реализации. Стоимость участия — 1000 рублей, требуется запись. (16+)
Музей изобразительных искусств 22 ноября в 16:00 проведет мастер-класс по рисунку углем. Под руководством профессионалов участники познакомятся с техникой работы этим материалом, отработают штриховку и создадут графическую работу. Стоимость занятия — 800 рублей. (16+)
В меню мастер-класса вошел салат с креветками
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В кулинарной студии Parmesun 23 ноября в 19:00 пройдет мастер-класс «Морской ужин». Челябинцы приготовят салат с креветками и мандариновым чили, пасту с лососем и шпинатом, а также тарт с вареной сгущенкой и орехами. Стоимость участия — 2500 рублей. (18+)
В пространстве «Рататуй» 23 ноября в 14:00 состоится занятие по приготовлению салата с морским гребешком, стейка семги с пюре из зеленого горошка и меренгового рулета с вишней. Цена участия — 2990 рублей. (18+)
Развлечения и шоу
В стендап-клубе «Челябинск» 23 ноября в 17:00 выступление проведет челябинская комик Наталья Краснова. Гостей ждет час шуток. Стоимость билетов начинается от 1800 рублей. (18+)
Впервые в Челябинске представят новое шоу Татьяны Навки
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
23 ноября в 17:00 ледовая арена «Трактор» примет премьеру — мультимедийное шоу Татьяны Навки «Вечера на хуторе». Постановка перенесет зрителей в мир, где молодой кузнец Вакула ради любви к Оксане отправится в опасное путешествие и добудет ей царские черевички. Особенностью шоу станет сочетание фигурного катания и спецэффектов. На льду выступят олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионы мира и Европы, а также другие звезды льда. Стоимость билетов — от 2800 рублей. (6+)
Открытие нового пространства
21 ноября состоится открытие боулинга «Боули» от команд баров Hoppy Mondays и Дома Галеева. В заведении установлено шесть 20-метровых дорожек. Стоимость аренды дорожки за час — от 1990 рублей. Заведение будет открыто с 18:00 до 3:00. (18+)
