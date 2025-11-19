Челябинские телевизионщики получили две престижные награды «ТЭФИ-Регион»
ГТРК «Южный Урал» удосужилась двух «Орфеев»
Фото: Анна Майорова © URA.RU
ГТРК «Южный Урал» одержала победу на всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион», получив сразу две награды. Церемония награждения прошла в Ярославле. Об этом сообщили организаторы конкурса.
«Первая победа — в номинации для ежедневных информационных программ городов-миллионников. Программа „Вести. Южный Урал“ была отмечена за яркие репортажи, включая прямой эфир с решающего матча Кубка Гагарина, расследование о внезапном исчезновении в Челябинске сервисов аренды электросамокатов и уникальные кадры из разломов в Кусинском районе», — отмечает жюри конкурса.
Вторая награда — в специальной номинации «Телевидение и жизнь» за социальный проект «Парад первоклассников». Этот проект компания проводит с 2013 года, помогая детям знакомиться с разными профессиями и устраивая торжественные шествия. В этом году состоялась встреча разных поколений участников парада.
В этом году конкурс включал 18 номинаций и две специальные категории, собрав более 600 работ. Определение обладателей престижной профессиональной премии осуществляли мэтры отечественной тележурналистики. Победителям была вручена бронзовая статуэтка «Орфей», созданная скульптором Эрнстом Неизвестным.
