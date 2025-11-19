Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Челябинские телевизионщики получили две престижные награды «ТЭФИ-Регион»

20 ноября 2025 в 00:40
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
ГТРК «Южный Урал» удосужилась двух «Орфеев»

ГТРК «Южный Урал» удосужилась двух «Орфеев»

Фото: Анна Майорова © URA.RU

ГТРК «Южный Урал» одержала победу на всероссийском телевизионном конкурсе «ТЭФИ-Регион», получив сразу две награды. Церемония награждения прошла в Ярославле. Об этом сообщили организаторы конкурса. 

«Первая победа — в номинации для ежедневных информационных программ городов-миллионников. Программа „Вести. Южный Урал“ была отмечена за яркие репортажи, включая прямой эфир с решающего матча Кубка Гагарина, расследование о внезапном исчезновении в Челябинске сервисов аренды электросамокатов и уникальные кадры из разломов в Кусинском районе», — отмечает жюри конкурса. 

Вторая награда — в специальной номинации «Телевидение и жизнь» за социальный проект «Парад первоклассников». Этот проект компания проводит с 2013 года, помогая детям знакомиться с разными профессиями и устраивая торжественные шествия. В этом году состоялась встреча разных поколений участников парада.

Продолжение после рекламы

В этом году конкурс включал 18 номинаций и две специальные категории, собрав более 600 работ. Определение обладателей престижной профессиональной премии осуществляли мэтры отечественной тележурналистики. Победителям была вручена бронзовая статуэтка «Орфей», созданная скульптором Эрнстом Неизвестным.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал