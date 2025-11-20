Депутат ЗСО Рожков поддержал создание Дня ветеранов боевых действий в Челябинской области

«Этот законопроект — наш ответ на запрос самих участников различных боевых конфликтов. День ветеранов боевых действий уже негласно отмечался 1 июля, но теперь эта дата может получить официальный статус в Челябинской области. Это важная и нужная мера: прежде всего, это малая благодарность всем, кто когда-либо защищал страну. Кроме того, это элемент патриотического воспитания. В школах смогут проводить тематические уроки, рассказывая о подвигах защитников Отечества и сохраняя историческую память о тех, кто отстаивал интересы России», — заявил URA.RU Рожков.