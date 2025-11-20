Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Депутат ЗСО Рожков поддержал создание Дня ветеранов боевых действий в Челябинской области

В Челябинской области учредят День ветерана боевых действий
20 ноября 2025 в 10:00
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Комитет по соцполитике, в котором состоит Рожков, рекомендовал парламенту принять законопроект в трех чтениях

Комитет по соцполитике, в котором состоит Рожков, рекомендовал парламенту принять законопроект в трех чтениях

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Зампредседателя комитета по соцполитике Заксобрания региона, ветеран СВО Алексей Рожков поддержал законодательную инициативу об учреждении Дня ветерана боевых действий в Челябинской области. Законопроект, устанавливающий памятную дату 1 июля, уже получил одобрение профильного комитета.

«Этот законопроект — наш ответ на запрос самих участников различных боевых конфликтов. День ветеранов боевых действий уже негласно отмечался 1 июля, но теперь эта дата может получить официальный статус в Челябинской области. Это важная и нужная мера: прежде всего, это малая благодарность всем, кто когда-либо защищал страну. Кроме того, это элемент патриотического воспитания. В школах смогут проводить тематические уроки, рассказывая о подвигах защитников Отечества и сохраняя историческую память о тех, кто отстаивал интересы России», — заявил URA.RU Рожков.

Комитет по соцполитике рекомендовал парламенту принять законопроект в трех чтениях. Как уточнил Рожков, инициативу вынесут на голосование Законодательного собрания 20 ноября. Утверждение праздничного дня не потребует изменений в региональном законодательстве и дополнительного финансирования.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал