Депутат ЗСО Рожков поддержал создание Дня ветеранов боевых действий в Челябинской области
Комитет по соцполитике, в котором состоит Рожков, рекомендовал парламенту принять законопроект в трех чтениях
Зампредседателя комитета по соцполитике Заксобрания региона, ветеран СВО Алексей Рожков поддержал законодательную инициативу об учреждении Дня ветерана боевых действий в Челябинской области. Законопроект, устанавливающий памятную дату 1 июля, уже получил одобрение профильного комитета.
«Этот законопроект — наш ответ на запрос самих участников различных боевых конфликтов. День ветеранов боевых действий уже негласно отмечался 1 июля, но теперь эта дата может получить официальный статус в Челябинской области. Это важная и нужная мера: прежде всего, это малая благодарность всем, кто когда-либо защищал страну. Кроме того, это элемент патриотического воспитания. В школах смогут проводить тематические уроки, рассказывая о подвигах защитников Отечества и сохраняя историческую память о тех, кто отстаивал интересы России», — заявил URA.RU Рожков.
Комитет по соцполитике рекомендовал парламенту принять законопроект в трех чтениях. Как уточнил Рожков, инициативу вынесут на голосование Законодательного собрания 20 ноября. Утверждение праздничного дня не потребует изменений в региональном законодательстве и дополнительного финансирования.
