Челябинская ГАИ выступила с экстренным обращением к водителям
Водителей просят быть предельно внимательными
Фото: Илья Московец © URA.RU
В Челябинской области ожидается ухудшение погоды, и водителям важно быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
«Смена сезонов — это всегда испытание для водителей, ведь с первыми заморозками и снегом водителям необходимо привыкнуть к новым условиям. Водителям важно быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Важно выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части, не забывать, что на обледенелой дороге сцепление колес с дорогой значительно снижается. Особенно опасны в этот момент съезды с мостов и путепроводов, а также повороты. Перед поездкой водителям необходимо проверить работу световых и очистительных приборов и систем. Водителям с небольшим опытом стоит и вовсе отказаться от управления машиной в таких условиях.
Предстоящие выходные, 22 и 23 ноября, в Челябинской области ожидаются пасмурные и дождливые. В воскресенье днем немного потеплеет до +4 градусов, но пасмурная погода и мелкий дождь продолжатся до вечера.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!