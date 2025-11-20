Челябинская ГАИ выступила с экстренным обращением к водителям

Водителей просят быть предельно внимательными Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинской области ожидается ухудшение погоды, и водителям важно быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами. Об этом сообщила пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

«Смена сезонов — это всегда испытание для водителей, ведь с первыми заморозками и снегом водителям необходимо привыкнуть к новым условиям. Водителям важно быть предельно внимательными и осторожными при управлении транспортными средствами», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Важно выбирать скорость в зависимости от состояния проезжей части, не забывать, что на обледенелой дороге сцепление колес с дорогой значительно снижается. Особенно опасны в этот момент съезды с мостов и путепроводов, а также повороты. Перед поездкой водителям необходимо проверить работу световых и очистительных приборов и систем. Водителям с небольшим опытом стоит и вовсе отказаться от управления машиной в таких условиях.

Продолжение после рекламы