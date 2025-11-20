У экс-владельцев ЧЭМК забирают последнюю собственность в Челябинске

Челябинский арбитраж принял иск ФССП о передаче государству помещений управлявшей активами ЧЭМК компании «Эталон» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Служба судебных приставов требует изъять и обратить в доход государства последнюю недвижимость бывших владельцев Группы ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповых. Это помещения, числящиеся за АО «Компания Эталон», которая управляла всеми активами холдинга. Иск поступил в Арбитражный суд Челябинской области.

Как следует из определения суда, речь идет о трех помещениях офиса компании, расположенных по улице Воровского в столице области. Общая площадь их составляет порядка 700 квадратных метров. Кадастровая стоимость определена суммарно в 42,5 млн рублей.

Недвижимость осталась нереализованной после национализации ЧЭМК. Сейчас ее предлагается обратить в доход Российской Федерации, в лице МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях.

