У экс-владельцев ЧЭМК забирают последнюю собственность в Челябинске
Челябинский арбитраж принял иск ФССП о передаче государству помещений управлявшей активами ЧЭМК компании «Эталон»
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Служба судебных приставов требует изъять и обратить в доход государства последнюю недвижимость бывших владельцев Группы ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповых. Это помещения, числящиеся за АО «Компания Эталон», которая управляла всеми активами холдинга. Иск поступил в Арбитражный суд Челябинской области.
Как следует из определения суда, речь идет о трех помещениях офиса компании, расположенных по улице Воровского в столице области. Общая площадь их составляет порядка 700 квадратных метров. Кадастровая стоимость определена суммарно в 42,5 млн рублей.
Недвижимость осталась нереализованной после национализации ЧЭМК. Сейчас ее предлагается обратить в доход Российской Федерации, в лице МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях.
До февраля 2024 года супруги Антиповы и их сыновья владели ЧЭМК, однако по требованию Генпрокуратуры РФ комбинат государство вернуло в свою собственность. Основанием стало заключение надзорного ведомства о нарушениях при приватизации предприятия в 90-е годы. Представители бизнес-семьи ситуацию в СМИ не комментируют.
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!