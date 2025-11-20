Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Экономика

Бизнес

У экс-владельцев ЧЭМК забирают последнюю собственность в Челябинске

20 ноября 2025 в 09:30
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Челябинский арбитраж принял иск ФССП о передаче государству помещений управлявшей активами ЧЭМК компании «Эталон»

Челябинский арбитраж принял иск ФССП о передаче государству помещений управлявшей активами ЧЭМК компании «Эталон»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Служба судебных приставов требует изъять и обратить в доход государства последнюю недвижимость бывших владельцев Группы ЧЭМК Юрия и Людмилы Антиповых. Это помещения, числящиеся за АО «Компания Эталон», которая управляла всеми активами холдинга. Иск поступил в Арбитражный суд Челябинской области.

Как следует из определения суда, речь идет о трех помещениях офиса компании, расположенных по улице Воровского в столице области. Общая площадь их составляет порядка 700 квадратных метров. Кадастровая стоимость определена суммарно в 42,5 млн рублей.

Недвижимость осталась нереализованной после национализации ЧЭМК. Сейчас ее предлагается обратить в доход Российской Федерации, в лице МТУ Росимущества в Челябинской и Курганской областях.

Продолжение после рекламы

До февраля 2024 года супруги Антиповы и их сыновья владели ЧЭМК, однако по требованию Генпрокуратуры РФ комбинат государство вернуло в свою собственность. Основанием стало заключение надзорного ведомства о нарушениях при приватизации предприятия в 90-е годы. Представители бизнес-семьи ситуацию в СМИ не комментируют.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал