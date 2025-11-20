В Челябинске появятся улицы маршала Шапошникова и Героев Спецназа

Вопросы обсуждались на ноябрьском заседании постоянной комиссии Челябинской гордумы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске депутаты гордумы рассмотрели вопрос, касающийся наименования новых улиц в городе. Одной из них предложено присвоить имя маршала Шапошникова, другой — Героев Спецназа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе городской думы.

«Имя маршала Шапошникова предлагается присвоить улице, соединяющей Днепровскую и Рыбинскую 1-ю в Ленинском районе города. Проезд от улицы Блюхера до жилого комплекса Слава в Советском районе может получить название „улица Героев Спецназа“», — сообщили URA.RU в пресс-службе гордумы Челябинска.

Борис Михайлович Шапошников является русским военачальником и государственным деятелем, а также военным теоретиком. Он внес огромный вклад в теорию и практику строительства Вооруженных сил СССР, в укрепление и совершенствование кадров.

Шапошников родился в 1882 году в Златоусте. 22 июня 2025 года там прошла торжественная церемония открытия бюста Маршала Советского Союза Бориса Михайловича Шапошникова. Известно, что военачальник пользовался большим уважением у Иосифа Сталина и был его военным советником. Улица Героев Спецназа будет названа в честь 23-го отряда специального назначения войск национальной гвардии. Они базируются рядом.