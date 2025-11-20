Челябинец выиграл в лотерею 6 миллионов по билету за 150 рублей

Челябинец потратил на лотерейный билет 150 рублей Фото: Илья Московец © URA.RU

Житель Челябинской области сорвал джекпот в лотерее «Рапидо Драйв», выиграв почти шесть миллионов рублей. Победный билет был приобретен за 150 рублей, сообщили URA.RU в пресс-службе гослотереи «Столото».

«19 ноября 2025 года в 15830-м тираже государственной лотереи „Рапидо Драйв“ был разыгран суперприз — 5 926 924 рубля. Удача улыбнулась жителю Челябинской области», — уточнили в пресс-службе.

На данный момент известно, что счастливый обладатель выигрышного билета еще не обратился в лотерейный центр за получением приза. Челябинец купил билет дистанционно через приложение компании.

