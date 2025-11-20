Челябинцев ожидают беспросветные выходные с гололедом

В выходные в Челябинске будет пасмурно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В предстоящие выходные, 22 и 23 ноября, жителей Челябинска ожидают пасмурные и дождливые выходные с гололедом по утрам. Об этом говорится на сайте сервиса погоды «Гисметео».

«В субботу, 22 ноября, днем начнется дождь и гололед при температуре +1. Весь день будет пасмурно, а мелкий дождь продлится до вечера», — следует из прогноза метеорологов «Гисметео».

Прогноз погоды от сервиса «Гисметео» на выходные Фото: скрин с сайта «Гисметео», https://www.gismeteo.ru/weather-chelyabinsk-4565/weekend/