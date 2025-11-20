Логотип РИА URA.RU
Челябинец, призывавший к террору, отправлен в колонию

20 ноября 2025 в 10:00
Мужчина проведет в колонии шесть лет

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Челябинской области, призывавшего в соцсетях к террору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Лицо приговорено к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрирования сайтов на три года. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.

Мужчина был задержан в феврале. Он попал в поле зрения ФСБ из-за своих высказываний в интернете. А именно: призывал пользователей соцсетей к террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдывал или пропагандировал терроризм. После задержания его обвинили по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности).

«Распространение в публичном доступе (сети „Интернет“) информационных материалов, содержащих признаки призывов к террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдания или пропаганды терроризма, преследуется по закону РФ. По данной статье предусмотрено реальное наказание в виде лишения свободы», — напомнили в пресс-службе ведомства.

