Челябинец, призывавший к террору, отправлен в колонию
Мужчина проведет в колонии шесть лет
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
Центральный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии жителя Челябинской области, призывавшего в соцсетях к террору. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.
«Лицо приговорено к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, с лишением права администрирования сайтов на три года. Приговор в законную силу не вступил», — сообщили URA.RU в пресс-службе УФСБ по региону.
Мужчина был задержан в феврале. Он попал в поле зрения ФСБ из-за своих высказываний в интернете. А именно: призывал пользователей соцсетей к террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдывал или пропагандировал терроризм. После задержания его обвинили по ч. 2 ст. 205.2, ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической и экстремистской деятельности).
«Распространение в публичном доступе (сети „Интернет“) информационных материалов, содержащих признаки призывов к террористической и экстремистской деятельности, публичного оправдания или пропаганды терроризма, преследуется по закону РФ. По данной статье предусмотрено реальное наказание в виде лишения свободы», — напомнили в пресс-службе ведомства.
