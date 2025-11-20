На челябинской трассе у дальнобойщика случился инфаркт

Сотрудники ДПС оперативно доставили водителя в больницу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На участке дороги «Пласт-Демарино-Старый Кумляк» в Челябинской области у дальнобойщика случился инфаркт. Узнавшие о состоянии водителя сотрудники ДПС оперативно доставили его в больницу, где врачи оказали ему помощь, сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МВД по региону.

«Водитель большегруза почувствовал себя плохо: появилась резкая сердечная боль. Превозмогая приступ, он успел заметить патрульный автомобиль и обратиться за помощью», — сообщили URA.RU в пресс-службе областного главка.

Инспекторы ДПС старший лейтенант полиции Василий Паршин и лейтенант полиции Дмитрий Игуменьшев оперативно сориентировались в ситуации. Они загрузили дальнобойщика в служебный автомобиль и доставили его в больницу Пласта. Врачи оказали мужчине помощь. Выяснилось, что у него случился инфаркт. Благодаря оперативности инспекторов, драгоценное удалось выиграть время.

