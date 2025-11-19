Поезд Санкт-Петербург—Челябинск задерживается в пути из-за пожара

Железнодорожники делают все возможное для восстановления движения Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Поезд №146, следующий из Санкт-Петербурга в Челябинск, вынужден следовать с задержкой. Это связано с пожаром, который произошел вечером 19 ноября на перегоне Шамары-Кордон в Свердловской области. Об этом сообщили в АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) РДЖ.

«Поезд №146, следующий из Санкт-Петербурга в Челябинск, направляется по измененному маршруту через станции Чусовская и Нижний Тагил. Всего в пути задерживаются десять пассажирских поездов», — заявляет национальный железнодорожный перевозчик в своем telegram-канале.

По информации железнодорожников, в вагонах поддерживается комфортная температура, а сотрудники поездных бригад оказывают пассажирам всю необходимую помощь. Работа по восстановлению нормального графика движения продолжается.

