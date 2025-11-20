В Челябинске несколько микрорайонов остались без воды

Воды нет в нескольких микрорайонах (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске из-за ремонта водопровода несколько кварталов остались без воды. Об этом сообщает пресс-служба МУП «ПОВВ». Горожане же жалуются, что вода идет с перебоями уже несколько дней.

«Второй день нет воды. Холодная появляется слабым напором на пару часов и все. Вчера голову из пятилитровки мыла», — рассказала URA.RU жительница северо-запада Алина.

В горводоканале подтвердили, что давление холодной воды снижено из-за ремонта водопровода. Организован подвоз воды и бесплатная работа пяти водоматов.

«В связи с ремонтными работами на водоводе в районе улицы Братьев Кашириных, 137 возможно снижение давления воды в квартале улиц Братьев Кашириных — Университетская Набережная — 250-летия Челябинска — Чичерина. Для бесперебойного водоснабжения организована работа водоматов в бесплатном режиме и подвоз воды», — пояснили в пресс-службе МУП «ПОВВ».