В Сургуте ликвидировали последствия пожара в пристрое «Магнита»

Последствия крупного пожара ликвидированы Фото: Илья Московец © URA.RU

Последствия крупного пожара в пристрое магазина «Магнит» в поселке Дорожный Сургута ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«По данным МЧС, огонь распространился на площади около 350 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В 13.04 пожар был локализован, в 13.30 ликвидировано открытое горение», — уточнили в администрации, добавив, что на месте продолжают работать специалисты госпожнадзора.