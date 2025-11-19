В Сургуте ликвидировали последствия пожара в пристрое «Магнита»
Последствия крупного пожара ликвидированы
Фото: Илья Московец © URA.RU
Последствия крупного пожара в пристрое магазина «Магнит» в поселке Дорожный Сургута ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.
«По данным МЧС, огонь распространился на площади около 350 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В 13.04 пожар был локализован, в 13.30 ликвидировано открытое горение», — уточнили в администрации, добавив, что на месте продолжают работать специалисты госпожнадзора.
По предварительной информации, самостоятельно из здания эвакуировались двенадцать человек. Пострадали четыре человека: один госпитализирован в травматологическую больницу, один — в ожоговый центр городской клинической больницы, двое находятся на амбулаторном лечении. В мэрии сообщили, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Причина пожара устанавливается.
Материал из сюжета:В Сургуте загорелся "Магнит" и прогремел взрыв
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!