В Сургуте ликвидировали последствия пожара в пристрое «Магнита»

19 ноября 2025 в 19:24
Последствия крупного пожара ликвидированы

Фото: Илья Московец © URA.RU

Последствия крупного пожара в пристрое магазина «Магнит» в поселке Дорожный Сургута ликвидированы. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

«По данным МЧС, огонь распространился на площади около 350 квадратных метров, произошло обрушение кровли. В 13.04 пожар был локализован, в 13.30 ликвидировано открытое горение», — уточнили в администрации, добавив, что на месте продолжают работать специалисты госпожнадзора.

По предварительной информации, самостоятельно из здания эвакуировались двенадцать человек. Пострадали четыре человека: один госпитализирован в травматологическую больницу, один — в ожоговый центр городской клинической больницы, двое находятся на амбулаторном лечении. В мэрии сообщили, что всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Причина пожара устанавливается.

