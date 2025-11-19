Что известно о пожаре в продуктовом магазине «Магнит» в Сургуте

В пожаре пострадало четыре человека Фото: Илья Московец © URA.RU

В поселке Дорожный около Сургута загорелся продуктовый магазин «Магнит» после взрыва бытового газового баллона в соседней пекарне. В пожаре пострадало четыре человека.

Как начался пожар

Сообщение о ЧП поступило спасателям в 12:16. Пожар распространился на площадь около 250 квадратных метров, произошло обрушение кровли.

В ходе тушения пожарными эвакуировано 40 газовых баллонов. На месте работали 39 сотрудников МЧС и 10 единиц техники. Открытое горение ликвидировано в 13:30.

Продолжение после рекламы

После тушения пожара жители поселка начали запасаться бутилированной водой. Их предупредили об ухудшении качества холодного водоснабжений.

Пострадавшие

При пожаре пострадали четыре человека. Двоим из них медицинская помощь оказана амбулаторно, двое госпитализированы в состоянии средней степени тяжести. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Почему произошел пожар