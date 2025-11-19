Фитнес-клубы ХМАО взвинтили цены на абонементы
Стоимость абонементов в фитнес-клубы выросла на 7,5%
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Ханты-Мансийском автономном округе стоимость месячных абонементов в фитнес-клубах за год выросла на 7,5%. Средний прайс по региону составил почти 4,5 тысячи рублей, сообщает Росстат.
«Средняя стоимость клубной карты в фитнес-клуб на месяц в Ханты-Мансийском автономном округе в октябре составила 4 428 рублей. Год назад цена была на уровне 4 112 рублей. Рост превысил 7,5%», — следует из данных службы статистики, которые есть в распоряжении URA.RU.
Больше всего среди крупнейших городов Югры выросла стоимость абонементов в Нижневартовске — более чем на 17%. В среднем за месяц здесь просят более четырех тысяч рублей.
В Ханты-Мансийске ценник увеличился на 12% до 5 268 рублей. А в Сургуте стоимость осталась на прежнем уровне — чуть больше 4,2 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО растет популярность фитнес-клубов для женщин. Как объясняют сами югорчанки, в женских залах они чувствуют себя комфортнее.
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!