В ХМАО начали принимать заявки на вызов Деда Мороза и Снегурочки

В Югре артисты и праздничные агентства уже открыли раннюю запись на новогодние поздравления. Стоимость экспресс-визита сказочных персонажей стартует от 1,8 тысячи рублей.

«Уже начали принимать первые заказы на поздравления. Экспресс-программа (десять минут) подходит для самых юных», — следует из объявления в Мегионе. За короткий визит обещают хоровод, мини фотосет и вручение подарков. Цена — 1,8 тысячи рублей.

По округу стоимость поздравления длительностью 10-15 минут достигает трех с половиной тысяч рублей. Расширенные выезды на 20-30 минут стоят от трех с половиной до шести тысяч. Корпоративные программы начинаются от семи тысяч рублей. Это тарифы раннего бронирования.

