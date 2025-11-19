В ХМАО начали принимать заявки на вызов Деда Мороза и Снегурочки
Десятиминутное поздравление Деда Мороза в ХМАО обойдется от 1800 рублей
Фото: Анна Майорова © URA.RU
В Югре артисты и праздничные агентства уже открыли раннюю запись на новогодние поздравления. Стоимость экспресс-визита сказочных персонажей стартует от 1,8 тысячи рублей.
«Уже начали принимать первые заказы на поздравления. Экспресс-программа (десять минут) подходит для самых юных», — следует из объявления в Мегионе. За короткий визит обещают хоровод, мини фотосет и вручение подарков. Цена — 1,8 тысячи рублей.
По округу стоимость поздравления длительностью 10-15 минут достигает трех с половиной тысяч рублей. Расширенные выезды на 20-30 минут стоят от трех с половиной до шести тысяч. Корпоративные программы начинаются от семи тысяч рублей. Это тарифы раннего бронирования.
К концу декабря цены традиционно растут. «В этот период стоимость услуг может вырасти на 30-50%, к 30 числу ожидается рост на 60-80%. А 31 декабря — самый дорогой день. Короткий визит может стоить 10-15 тысяч рублей и выше», — рассказал URA.RU артист из Нижневартовска. Эксклюзивные программы в новогоднюю ночь обходятся дороже.
