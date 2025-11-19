Жителей Сургута приглашают на концерт французского шансона

В Сургуте выступит с концертом французский певец Рене де Ла Гард Фото: Размик Закарян © URA.RU

В конце ноября в Сургуте — сразу несколько концертов для тех, кто хочет сменить рутину на живые эмоции. От народного рока в свежей аранжировке до французского шансона и музыкального юмора — каждый найдёт формат по вкусу. Планируйте выходные с афишей URA.RU.

22 ноября

Концерт «Народный рок» (12+)

Сургутская филармония, 18:00

Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» представит премьеру программы «Народный рок» — смелый музыкальный эксперимент, где балалайка, домра и баян звучат в энергетике рока. Такой фьюжн привлекает и поклонников народной музыки, и тех, кто вырос на гитарных риффах. В программу вошли узнаваемые рок-композиции, переосмысленные через традиционные инструменты. Дополнит звучание инструментов вокал солистки Анастасии Труфановой.Билеты: 600 — 700 рублей.

Отчетный концерт «Осеннее попурри» (12+)

Дом культуры «Невесомость», 18:00

На сцене выступят солисты студии Елены Коваль и студенты отделения «Музыкальное искусство эстрады» Сургутского музыкального колледжа. Гостей ждут эстрадно-джазовые композиции в разных стилях — от лирики до драйвовых номеров. Программа обещает атмосферу творческого праздника, где молодые артисты покажут всё, чему научились за год. Концерт подойдёт тем, кто любит лёгкую, стильную и живую музыку.

Билеты: 400 рублей в предпродаже. В день мероприятия — 500 рублей.

23 ноября

Рене де Ла Гард (6+)

Театр СурГУ, 17:00

Французский певец Рене де Ла Гард возвращается в Сургут с программой шансона «Мелодии Франции» — романтичным шоу о Париже, музыке и особом настроении. Артист давно завоевал любовь российских слушателей: гастролирует по стране с 2014 года и собирает неизменные аншлаги. В программе — хиты Джо Дассена, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Жака Бреля, Лары Фабиан и других легенд. Живой звук, видеоряд и харизма Рене создадут ту самую атмосферу французского вечера, после которого долго не отпускает.

Билеты: 800 — 4000 рублей.

«Смешное из жизни композиторов» (6+)

Сургутская филармония, 13:00