Жителей Сургута приглашают на концерт французского шансона

В Сургуте выступит с концертом французский певец Рене де Ла Гард
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В конце ноября в Сургуте — сразу несколько концертов для тех, кто хочет сменить рутину на живые эмоции. От народного рока в свежей аранжировке до французского шансона и музыкального юмора — каждый найдёт формат по вкусу. Планируйте выходные с афишей URA.RU.
22 ноября
Концерт «Народный рок» (12+)
Сургутская филармония, 18:00
Ансамбль русских народных инструментов «Ларец» представит премьеру программы «Народный рок» — смелый музыкальный эксперимент, где балалайка, домра и баян звучат в энергетике рока. Такой фьюжн привлекает и поклонников народной музыки, и тех, кто вырос на гитарных риффах. В программу вошли узнаваемые рок-композиции, переосмысленные через традиционные инструменты. Дополнит звучание инструментов вокал солистки Анастасии Труфановой.Билеты: 600 — 700 рублей.
Отчетный концерт «Осеннее попурри» (12+)
Дом культуры «Невесомость», 18:00
На сцене выступят солисты студии Елены Коваль и студенты отделения «Музыкальное искусство эстрады» Сургутского музыкального колледжа. Гостей ждут эстрадно-джазовые композиции в разных стилях — от лирики до драйвовых номеров. Программа обещает атмосферу творческого праздника, где молодые артисты покажут всё, чему научились за год. Концерт подойдёт тем, кто любит лёгкую, стильную и живую музыку.
Билеты: 400 рублей в предпродаже. В день мероприятия — 500 рублей.
23 ноября
Рене де Ла Гард (6+)
Театр СурГУ, 17:00
Французский певец Рене де Ла Гард возвращается в Сургут с программой шансона «Мелодии Франции» — романтичным шоу о Париже, музыке и особом настроении. Артист давно завоевал любовь российских слушателей: гастролирует по стране с 2014 года и собирает неизменные аншлаги. В программе — хиты Джо Дассена, Эдит Пиаф, Шарля Азнавура, Жака Бреля, Лары Фабиан и других легенд. Живой звук, видеоряд и харизма Рене создадут ту самую атмосферу французского вечера, после которого долго не отпускает.
Билеты: 800 — 4000 рублей.
«Смешное из жизни композиторов» (6+)
Сургутская филармония, 13:00
Симфонический оркестр подготовил необычную программу о том, что великие композиторы умели не только писать гениальные произведения, но и попадать в забавные ситуации. Зрители услышат яркие музыкальные фрагменты и узнают, почему Бородин прославился рассеянностью, а Глинка мог щипнуть певицу ради выразительного исполнения. Концерт подойдет и детям, и взрослым — легкий формат, познавательные истории и хорошее настроение гарантированы. В финале — классическая музыка. Билеты: 400 — 600 рублей.
