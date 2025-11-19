Логотип РИА URA.RU
Житель ХМАО отсудил компенсацию у «Спортмастера» за гвоздь в новых кроссовках

19 ноября 2025 в 18:45
Житель ХМАО проколол ногу гвоздем в новых кроссовках из «Спортмастера»

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Югорчанин получил компенсацию от магазина «Спортмастер» в Югорске (ХМАО) после покупки кроссовок. Он проколол ногу гвоздем, оставшимся после снятия антикражного магнита, сообщается в материалах суда, с которыми ознакомилось URA.RU.

«Суд установил, что телесное повреждение истец получил при примерке обуви, которую купил в магазине „Спортмастер“ в Югорске. За допущенный дефект товара суд назначил компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и штраф пять тысяч рублей», — указано в решении. По мнению суда, продавец не обеспечил безопасность товара, что нарушает права потребителя.

Из материалов дела следует, что мужчина приобрел в «Спортмастере» куртку и кроссовки. Дома при примерке он получил колотую рану стопы из-за металлического гвоздя, который остался внутри обуви от магнитной противокражной защиты. Медики оказали ему помощь.

Доказательства утраты заработка истец в суде представить не смог. Поэтому суд не стал взыскивать с магазина заявленные 150 тысяч рублей за вред здоровью.

URA.RU направило запросы в «Спортмастер». На момент публикации новости ответы не поступили.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО суд постановил выплатить жительнице Белоярского компенсацию в 134 тысячи рублей за некачественную одежду из интернет-магазина. Югорчанка заказала два трикотажных костюма и только на почте обнаружила, что фасон и размер не соответствуют заявленным,

