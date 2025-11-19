Жителей Ханты-Мансийска зовут на этно-электронный концерт

Жители Ханты-Мансийска смогут посетить как концерты классической музыки, так и драйвовые тусовки Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

В Ханты-Мансийске (ХМАО) ближайшие выходные пройдут в ритме классики, народных мотивов и динамичных хореографических номеров. Горожанам предлагают окунуться в атмосферу барочного великолепия, этно-электронных экспериментов и масштабного танцевального конкурса. Куда стоит сходить 22 и 23 ноября — в афише URA.RU.

22 ноября

Концерт к 340-летию И.С. Баха и Г.Ф. Генделя (12+)

КТЦ «Югра-Классик», 18:00

К 340-летию двух великих композиторов в «Югра-Классик» подготовили программу, посвящённую музыке эпохи барокко. На сцене выступит камерный ансамбль «Консоне» под руководством Андрея Пискунова, а также приглашённые солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В концерте прозвучат культовые произведения Баха и Генделя, в том числе концерт для двух клавиров, оркестровая сюита, «Кукушка и соловей».

Билеты: 600–1 000 рублей. Доступна оплата Пушкинской картой.

Этно-электронный концерт Веры Кондратьевой (16+)

«Культштаб», 19:00

Веру Кондратьеву называют главным голосом Югры. На выходных она представит проект, в котором хантыйские и мансийские мотивы соединяются с современной электронной музыкой. Этнический вокал, традиционные мелодии и живые электронные аранжировки создают завораживающую атмосферу с погружает в культуру. Билеты: 1 000 рублей.

23 ноября

Хореографический конкурс «Танцуй, Югра» (0+)

КДЦ «Октябрь», 10:00–14:00 (1 отделение), 14:00–16:00 (2 отделение)