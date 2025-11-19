Жителей Ханты-Мансийска зовут на этно-электронный концерт
Жители Ханты-Мансийска смогут посетить как концерты классической музыки, так и драйвовые тусовки
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
В Ханты-Мансийске (ХМАО) ближайшие выходные пройдут в ритме классики, народных мотивов и динамичных хореографических номеров. Горожанам предлагают окунуться в атмосферу барочного великолепия, этно-электронных экспериментов и масштабного танцевального конкурса. Куда стоит сходить 22 и 23 ноября — в афише URA.RU.
22 ноября
Концерт к 340-летию И.С. Баха и Г.Ф. Генделя (12+)
КТЦ «Югра-Классик», 18:00
К 340-летию двух великих композиторов в «Югра-Классик» подготовили программу, посвящённую музыке эпохи барокко. На сцене выступит камерный ансамбль «Консоне» под руководством Андрея Пискунова, а также приглашённые солисты — лауреаты всероссийских и международных конкурсов. В концерте прозвучат культовые произведения Баха и Генделя, в том числе концерт для двух клавиров, оркестровая сюита, «Кукушка и соловей».
Билеты: 600–1 000 рублей. Доступна оплата Пушкинской картой.
Этно-электронный концерт Веры Кондратьевой (16+)
«Культштаб», 19:00
Веру Кондратьеву называют главным голосом Югры. На выходных она представит проект, в котором хантыйские и мансийские мотивы соединяются с современной электронной музыкой. Этнический вокал, традиционные мелодии и живые электронные аранжировки создают завораживающую атмосферу с погружает в культуру. Билеты: 1 000 рублей.
23 ноября
Хореографический конкурс «Танцуй, Югра» (0+)
КДЦ «Октябрь», 10:00–14:00 (1 отделение), 14:00–16:00 (2 отделение)
К 95-летию округа в КДЦ «Октябрь» пройдет XVI региональный хореографический конкурс — масштабный праздник танца. На сцене выступят участники всех возрастов, а зрителей ждут десятки ярких номеров в самых разных жанрах — от народных и современных до экспериментальных. Первое отделение включает детские, народные, восточные и авторские постановки, второе — классику, эстраду, street dance и танцевальные шоу. Билеты: 200 рублей.
