Общество

В ХМАО директор строительной компании задолжал сотрудникам 22 миллиона рублей

19 ноября 2025 в 19:29
110 сотрудникам задержали зарплату

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Урае (ХМАО) строительная фирма задолжала сотрудникам заработную плату в размере 22 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО — Югре.

«Организация обязана была выплатить 110 работникам задолженность по трудовым правоотношениям. Руководитель знал о вступлении в законную силу судебных актов, однако добровольно оплачивать задолженность в размере 22 миллионов рублей не спешил», — сообщили в ведомстве.

Тогда судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества, а также предупредил об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. После этого задолженность была оплачена в полном объеме.

