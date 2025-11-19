В ХМАО директор строительной компании задолжал сотрудникам 22 миллиона рублей
110 сотрудникам задержали зарплату
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
В Урае (ХМАО) строительная фирма задолжала сотрудникам заработную плату в размере 22 миллионов рублей. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по ХМАО — Югре.
«Организация обязана была выплатить 110 работникам задолженность по трудовым правоотношениям. Руководитель знал о вступлении в законную силу судебных актов, однако добровольно оплачивать задолженность в размере 22 миллионов рублей не спешил», — сообщили в ведомстве.
Тогда судебный пристав вынес запрет на совершение регистрационных действий в отношении движимого и недвижимого имущества, а также предупредил об уголовной ответственности за неисполнение решения суда. После этого задолженность была оплачена в полном объеме.
