Следователи Сургута возбудили уголовное дело после взрыва в пристрое магазина «Магнит»
Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда» после пожара в Сургуте
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Следственный комитет возбудил уголовное дело после возгорания пристроя в магазине «Магнит» в Сургуте. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газового баллона, сообщает пресс-служба ведомства.
«Следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По версии следствия, неустановленное лицо из числа работников индивидуального предпринимателя допустило ряд преступных нарушений правил охраны труда», — сообщает пресс-служба ведомства.
Правоохранители проводят следственные мероприятия. Устанавливаются причины инцидента.
Пожар в пристрое произошел днем 19 ноября. Огонь охватил 250 квадратных метров, четыре человека пострадали.
