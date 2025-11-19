Логотип РИА URA.RU
Следователи Сургута возбудили уголовное дело после взрыва в пристрое магазина «Магнит»

В Сургуте после пожара в пристрое магазина «Магнит» возбуждено уголовное дело
19 ноября 2025 в 18:19
Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда» после пожара в Сургуте

Следователи возбудили уголовное дело по статье «нарушение требований охраны труда» после пожара в Сургуте

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Следственный комитет возбудил уголовное дело после возгорания пристроя в магазине «Магнит» в Сургуте. Предварительно, причиной возгорания стал взрыв бытового газового баллона, сообщает пресс-служба ведомства.

«Следственным отделом по городу Сургуту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи143 УК РФ (нарушение требований охраны труда). По версии следствия, неустановленное лицо из числа работников индивидуального предпринимателя допустило ряд преступных нарушений правил охраны труда», — сообщает пресс-служба ведомства.

Правоохранители проводят следственные мероприятия. Устанавливаются причины инцидента.

Пожар в пристрое произошел днем 19 ноября. Огонь охватил 250 квадратных метров, четыре человека пострадали.

Материал из сюжета:

В Сургуте загорелся "Магнит" и прогремел взрыв

