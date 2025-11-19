Логотип РИА URA.RU
Долги нефтяников ХМАО подскочили на миллиард рублей за месяц

19 ноября 2025 в 17:39
Нефтяники ХМАО задолжали десятки миллиардов рублей поставщикам и бюджету

Фото: Pixabay

В Югре просроченная кредиторская задолженность компаний, работающих в сфере добычи полезных ископаемых, выросла почти на миллиард рублей. Долги увеличились с 86 до 87 млрд рублей за месяц, сообщил Тюменьстат.

«Просроченная кредиторская задолженность нефтяных компаний ХМАО в июле 2025 года составляла 86 663,2 млн рублей. В августе она увеличилась до 87 883,9 млн рублей», — указано в отчете аналитиков, с которым ознакомилось URA.RU.

Наибольший прирост пришелся на расчеты с поставщиками: долги выросли с 79,6 млрд до 80,2 млрд рублей. Задолженность перед бюджетом подскочила с 6,03 млрд до 6,73 млрд рублей, во внебюджетные фонды — с 304,8 млн до 318,2 млн рублей.

Ранее URA.RU писало, что в регионе снизилась добыча нефти и газа. Показатель уменьшился почти на 3% по сравнению с прошлогодним уровнем.

